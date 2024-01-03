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В США водитель внедорожника въехал в толпу людей

03 января 2024 20:03
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Смертельное ДТП в штате Нью-Йорк будут расследовать как дело о терроризме. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США водитель внедорожника въехал в толпу людей-1

35-летний мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, которые выходили с праздничного концерта. Два человека погибли, 9 – госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Злоумышленник арестован. У него обнаружено психическое расстройство.

# ДТП # Новости США

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