В США водитель внедорожника въехал в толпу людей

Смертельное ДТП в штате Нью-Йорк будут расследовать как дело о терроризме. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35-летний мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, которые выходили с праздничного концерта. Два человека погибли, 9 – госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии. Злоумышленник арестован. У него обнаружено психическое расстройство.