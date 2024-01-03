Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана в связи с терактом

В Иране объявили 4 января днем национального траура в связи с терактом. Минимум 103 человека погибли в результате теракта в Иране. В списке пострадавших – более 200 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди собрались на акцию памяти в честь генерала Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года в результате ракетного удара американской авиации. Взрывы – их было два – произошли во время траурной церемонии. Детонирующие устройства были оставлены в сумках у кладбища, их запустили дистанционно. Власти назвали произошедшее терактом. Все больницы региона находятся в режиме повышенной готовности. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Соболезнование Президенту Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил соболезнования семьям погибших и высказал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.