Президент Беларуси направил соболезнования народу Японии в связи с увеличением числа жертв землетрясения

Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 73-х. Продолжается разбор завалов и поиски пострадавших. Более 30 тысяч жителей находятся в эвакуационных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар пришелся на префектуру Исикава. С первого января там зафиксировано более 500 подземных толчков. Соболезнование народу Японии направил глава нашего государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью и болью восприняли сообщения о сильном землетрясении, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения во многих районах Японии.