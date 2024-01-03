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Президент Беларуси направил соболезнования народу Японии в связи с увеличением числа жертв землетрясения

03 января 2024 20:02
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Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 73-х. Продолжается разбор завалов и поиски пострадавших. Более 30 тысяч жителей находятся в эвакуационных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил соболезнования народу Японии в связи с увеличением числа жертв землетрясения-1

Основной удар пришелся на префектуру Исикава. С первого января там зафиксировано более 500 подземных толчков. Соболезнование народу Японии направил глава нашего государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью и болью восприняли сообщения о сильном землетрясении, результатом которого стали многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения во многих районах Японии.

# Землетрясение # Александр Лукашенко # Новости Японии

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