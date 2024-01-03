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Япония начала двойное расследование столкновения самолётов в аэропорту Токио

03 января 2024 19:57
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Япония начала двойное расследование столкновения самолетов в аэропорту Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония начала двойное расследование столкновения самолётов в аэропорту Токио-1

Транспортные власти страны начали осмотр обгоревших частей воздушных судов. В правительстве заявляют, что причина аварии пока неизвестна. Велика вероятность человеческой ошибки. Местные СМИ пишут, что ЧП могло произойти из-за недопонимания между пилотом военно-транспортного самолета и диспетчером. Напомним, в результате вчерашнего столкновения погибли пять членов экипажа. Пострадали 17 человек. Пассажирский лайнер сгорел полностью. Людей из него успели эвакуировать.

# ЧП # Новости Японии

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