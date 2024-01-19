В США во время перестрелки погиб человек

Я давно живу в этом районе. И это похоже на то, что кто-то не поделил или наркотики, или деньги. Властям давно надо с этим что-то сделать.

В полиции сообщили, что личность стрелявшего или стрелявших не установлена, и отказались комментировать подробности. Между тем в США опубликована довольно пугающая статистика. В прошлом году от рук полицейских в стране погибли более 1 300 человек, что на 79 больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель. В это число входят как застреленные преступники, так и убитые по ошибке. Отмечается также, что в 2023-м в Соединенных Штатах было всего 14 дней без убийств со стороны правоохранителей.