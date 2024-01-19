Прямой эфир

В США во время перестрелки погиб человек

19 января 2024 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти США не могут справиться с ростом преступности. Звуки стрельбы вновь раздаются на улицах. Один человек убит, четверо получили ранения в результате нападения в Сан-Франциско, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США во время перестрелки погиб человек-1

По сообщению местных СМИ, перестрелку устроили враждующие криминальные группировки. Район, где произошло ЧП, считается неблагополучным. Здесь процветает наркоторговля и часто совершаются грабежи.

В США во время перестрелки погиб человек-4

Я давно живу в этом районе. И это похоже на то, что кто-то не поделил или наркотики, или деньги. Властям давно надо с этим что-то сделать.

В США во время перестрелки погиб человек-7

В полиции сообщили, что личность стрелявшего или стрелявших не установлена, и отказались комментировать подробности. Между тем в США опубликована довольно пугающая статистика. В прошлом году от рук полицейских в стране погибли более 1 300 человек, что на 79 больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель. В это число входят как застреленные преступники, так и убитые по ошибке. Отмечается также, что в 2023-м в Соединенных Штатах было всего 14 дней без убийств со стороны правоохранителей.

# Криминал # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
В Конгрессе США принята резолюция по предотвращению шатдауна в стране
19 января 2024 10:11

В Конгрессе США принята резолюция по предотвращению шатдауна в стране

Президент Литвы Науседа признал, что на Западе устали от конфликта в Украине
19 января 2024 09:52

Президент Литвы Науседа признал, что на Западе устали от конфликта в Украине

Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и Си Цзиньпином
19 января 2024 09:32

Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и Си Цзиньпином