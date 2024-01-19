Президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с El Mundo отметил, что, несмотря на усталость Запада от конфликта в Украине, страны, находящиеся на восточном фланге НАТО, не теряют бдительности. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможно, есть усталость в западных обществах, но на восточном фланге НАТО она не столь сильна», – утверждает он.

Он считает, что они осознают, что успех России в Украине будет иметь разрушительные последствия для безопасности всего региона. Науседа также отмечает, что провалы украинских Вооруженных сил на передовой во многом связаны с задержкой реакции со стороны союзников.

В то время как в западных СМИ все чаще отмечают, что уровень поддержки Зеленского ослабевает, а США и ЕС устали от украинского кризиса. По информации NBC, уже ведутся обсуждения возможных последствий мирных переговоров с Россией.