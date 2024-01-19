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Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и Си Цзиньпином

19 января 2024 09:32
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В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп высказал свое уважение к президенту РФ Владимиру Путину, заметив, что у него сложились добрые отношения с российским лидером. Об этом пишет РИА Новости.

«…хорошо ладить с такими людьми, как Путин...у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения… <...> c Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил» , – заявил Трамп.

Трамп отметил важность поддержания отношений с государствами, обладающими ядерным оружием, на основе добрососедства. Он также вспомнил о том, что премьер-министр Венгрии Орбан предложил ему «вернуться» на пост президента. Трамп отметил, что Орбан и экс-президент Штатов назвал его умным, блестящим парнем.

По словам Трампа, его все боятся и уважают, и он нередко делает позитивные высказывания о Путине, что вызывает отрицательную реакцию со стороны СМИ США.

# Международная политика # Владимир Путин # Ким Чен Ын # Си Цзиньпин # Дональд Трамп

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