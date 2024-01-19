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В Конгрессе США принята резолюция по предотвращению шатдауна в стране

19 января 2024 10:11
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В четверг Палата представителей Конгресса США приняла временное решение, которое позволит избежать приостановки работы правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Постановление, которое теперь должен будет подписать президент Джо Байден, предусматривает финансирование государственных учреждений до марта. Это было необходимо, поскольку у Конгресса не было времени для того, чтобы утвердить полноценный бюджет.

В резолюцию не включено выделение средств для Украины, на которую Белый дом попросил около 60 миллиардов долларов из 106 миллиардов долларов. В результате прекращения работы правительства некоторые ведомства будут приостановлены, а оставшиеся государственные служащие будут работать без зарплаты.

# США

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