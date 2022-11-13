В США во время авиашоу столкнулись бомбардировщик и истребитель

Новости США. Два самолета столкнулись на авиашоу в Далласе. Трагедия произошла на памятном авиасалоне Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбардировщик Boeing B-17 и истребитель Bell P-63 Kingcobra не смогли разминуться в воздухе, в результате чего рухнули на землю и загорелись. Количество человек на борту, а также каково состояние пилотов пока не известно. Местные власти не афишируют информацию о пострадавших.