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В США во время авиашоу столкнулись бомбардировщик и истребитель

13 ноября 2022 09:14
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Новости США. Два самолета столкнулись на авиашоу в Далласе. Трагедия произошла на памятном авиасалоне Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США во время авиашоу столкнулись бомбардировщик и истребитель -1

Бомбардировщик Boeing B-17 и истребитель Bell P-63 Kingcobra не смогли разминуться в воздухе, в результате чего рухнули на землю и загорелись. Количество человек на борту, а также каково состояние пилотов пока не известно. Местные власти не афишируют информацию о пострадавших.  

# Крушение # Новости США # Фотофакт

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