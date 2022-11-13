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Португальские экоактивисты требовали ухода министра экономики. Он ушёл через запасной выход

13 ноября 2022 09:11
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Новости. Португалии. Сотни экоактивистов вышли на улицы Лиссабона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Португальские экоактивисты требовали ухода министра экономики. Он ушёл через запасной выход-1

Португальские протестующие против изменения климата требуют отставки министра экономики. Ранее он работал в нефтяной промышленности. С транспарантами и лозунгами люди, уставшие от бездействия, требовали его ухода. А от других членов правительства – конкретных действий на благо окружающей среды. Части протестующих удалось прорваться в здание, где минэкономики выступал с докладом. В результате он покинул помещение через запасной выход, а активистов из здания вывели правоохранители.  

# Акции протеста # Антонио Коста # Новости Португалии # Фотофакт

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