Португальские экоактивисты требовали ухода министра экономики. Он ушёл через запасной выход

Португальские протестующие против изменения климата требуют отставки министра экономики. Ранее он работал в нефтяной промышленности. С транспарантами и лозунгами люди, уставшие от бездействия, требовали его ухода. А от других членов правительства – конкретных действий на благо окружающей среды. Части протестующих удалось прорваться в здание, где минэкономики выступал с докладом. В результате он покинул помещение через запасной выход, а активистов из здания вывели правоохранители.