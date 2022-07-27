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В США вновь упал индекс потребительского доверия – за месяц на три пункта

27 июля 2022 11:05
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Новости США. В США вновь упал индекс потребительского доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За месяц он опустился на три пункта, а это значит, что американцы стали еще реже тратить деньги на покупки.

В США вновь упал индекс потребительского доверия – за месяц на три пункта-1

Согласно отчету, который опубликовало крупное экономическое агентство, этот спад продолжается третий месяц подряд. Людей пугает инфляция, которая впервые за 40 лет превысила 9 %, и невнятная экономическая политика правительства. Больше всего снижение спроса почувствовали продавцы недвижимости, машин и крупной бытовой техники. По мнению экспертов, рост цен не удастся остановить как минимум полгода.  

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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