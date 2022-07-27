В США вновь упал индекс потребительского доверия – за месяц на три пункта

Новости США. В США вновь упал индекс потребительского доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За месяц он опустился на три пункта, а это значит, что американцы стали еще реже тратить деньги на покупки.
Новости США. В США вновь упал индекс потребительского доверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За месяц он опустился на три пункта, а это значит, что американцы стали еще реже тратить деньги на покупки.
Согласно отчету, который опубликовало крупное экономическое агентство, этот спад продолжается третий месяц подряд. Людей пугает инфляция, которая впервые за 40 лет превысила 9 %, и невнятная экономическая политика правительства. Больше всего снижение спроса почувствовали продавцы недвижимости, машин и крупной бытовой техники. По мнению экспертов, рост цен не удастся остановить как минимум полгода.