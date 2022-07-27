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В Мексике изъяли полторы тонны кокаина стоимостью 20 млн долларов

27 июля 2022 08:25
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Новости Мексики. В Мексике изъято полторы тонны кокаина. Наркотики были обнаружены в двух грузовиках, и, по заявлению полиции, это одна из крупнейших партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике изъяли полторы тонны кокаина стоимостью 20 млн долларов-1

Как выяснилось, запрещенный груз прибыл в страну из Колумбии. Одна его часть предназначалась для продажи в самой Мексике, другая должна была отправиться в США. Стоимость кокаина оценивается в 20 миллионов долларов. Четверо подозреваемых были взяты под стражу, им предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.

# Наркотики # Новости Мексики # Фотофакт

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