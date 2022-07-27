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Почти все рейсы отменены в крупнейших аэропортах Германии из-за забастовки персонала Lufthansa

27 июля 2022 08:19
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Новости Германии. Почти все рейсы отменены во всех крупнейших аэропортах Германии из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa. Работники требуют повышения зарплат, которые обесценились из-за роста цен, и улучшений условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти все рейсы отменены в крупнейших аэропортах Германии из-за забастовки персонала Lufthansa-1

Причем стачка началась в то время, когда в аэропортах ФРГ и так происходят постоянные сбои в расписании и возникают длинные очереди для проверки безопасности и получения багажа. И все из-за нехватки персонала и резкого роста спроса на полеты. Впрочем, Германия в этом не одинока. Забастовки сотрудников авиакомпаний прошли во Франции, Швеции, Норвегии и Дании.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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