Почти все рейсы отменены в крупнейших аэропортах Германии из-за забастовки персонала Lufthansa

Новости Германии. Почти все рейсы отменены во всех крупнейших аэропортах Германии из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa. Работники требуют повышения зарплат, которые обесценились из-за роста цен, и улучшений условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем стачка началась в то время, когда в аэропортах ФРГ и так происходят постоянные сбои в расписании и возникают длинные очереди для проверки безопасности и получения багажа. И все из-за нехватки персонала и резкого роста спроса на полеты. Впрочем, Германия в этом не одинока. Забастовки сотрудников авиакомпаний прошли во Франции, Швеции, Норвегии и Дании.