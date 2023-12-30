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В США установили антирекорд: за 2023 год в стране зарегистрировали 38 случаев массовой стрельбы

30 декабря 2023 15:17
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Печальный рекорд установили Соединенные Штаты Америки по итогам года. В 2023-м в стране произошло по меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США установили антирекорд: за 2023 год в стране зарегистрировали 38 случаев массовой стрельбы-1

Это самый большой показатель с 2006 года. Трагедии унесли жизни 42,5 тысячи человек. Среди них 2 тысячи – это несовершеннолетние. Эксперты связывают неутешительную тенденцию с легкодоступностью огнестрельного оружия. В большинстве районов оно легализовано. Его хранение и приобретение официально разрешено в 44 штатах.

# Стрельба в США # Новости США

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