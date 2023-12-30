В США установили антирекорд: за 2023 год в стране зарегистрировали 38 случаев массовой стрельбы

Печальный рекорд установили Соединенные Штаты Америки по итогам года. В 2023-м в стране произошло по меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый большой показатель с 2006 года. Трагедии унесли жизни 42,5 тысячи человек. Среди них 2 тысячи – это несовершеннолетние. Эксперты связывают неутешительную тенденцию с легкодоступностью огнестрельного оружия. В большинстве районов оно легализовано. Его хранение и приобретение официально разрешено в 44 штатах.