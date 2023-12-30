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Израильская армия стягивает подкрепления в район лагеря Аль-Брейдж

30 декабря 2023 15:15
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Армия обороны Израиля стягивает подкрепление в район боевых действий. В секторе Газа появился новый очаг – это лагерь Аль-Брейдж. Его обстрелы продолжаются вторые сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия стягивает подкрепления в район лагеря Аль-Брейдж-1

Свист снарядов и над Хан-Юнисом. Юг палестинского региона под атакой авиации. Вместе с тем израильские военные активно продвигаются вглубь анклава, зачищая все объекты коммуникаций ХАМАС. Число жертв ближневосточного конфликта растет. Погибших уже около 23,5 тысячи. Более половины из них – это гражданское население. Но умирают жители не только от снарядов, но и из-за гуманитарной катастрофы. В секторе Газа не хватает продовольствия, медикаментов и топлива. Больницы переполнены ранеными. Помочь всем невозможно из-за дефицита лекарств и непрекращающихся ударов израильской армии.

# Палестина-Израиль

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