Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Преимущественно ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +7 °C. Жителей Рима порадует ясная погода и до +16 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде. В столице Болгарии будет ясно и без осадков.
В Софии отметка термометра поднимется до +9 °C. В Анкаре пасмурно, там воздух прогреется до +9 °C. Ясно с переменной облачностью и до +17 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там +2 °C в дневное время суток. На 1 градус ниже нуля понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве +4 °C, осадков не предвидится. +4 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве всего 1 градус выше нуля, погода при этом будет отмечена пасмурной, но без осадков.