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Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе

30 декабря 2023 15:10
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Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе-1

Преимущественно ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +7 °C. Жителей Рима порадует ясная погода и до +16 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде. В столице Болгарии будет ясно и без осадков.

Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе-4

В Софии отметка термометра поднимется до +9 °C. В Анкаре пасмурно, там воздух прогреется до +9 °C. Ясно с переменной облачностью и до +17 °C в Афинах.

Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там +2 °C в дневное время суток. На 1 градус ниже нуля понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве +4 °C, осадков не предвидится. +4 °C и преимущественно пасмурная погода без осадков ожидает жителей Киева. В Москве всего 1 градус выше нуля, погода при этом будет отмечена пасмурной, но без осадков.

# Погода # Ольга Войтенкова

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