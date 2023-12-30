Теплее всего в Афинах – подготовили климатический расклад по Европе

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Преимущественно ясная с переменной облачностью погода ожидает жителей Австрии. В Вене до +7 °C. Жителей Рима порадует ясная погода и до +16 °C. Пасмурно и до +9 °C в Мадриде. В столице Болгарии будет ясно и без осадков.

В Софии отметка термометра поднимется до +9 °C. В Анкаре пасмурно, там воздух прогреется до +9 °C. Ясно с переменной облачностью и до +17 °C в Афинах.