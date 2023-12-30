Джо Байден заявил, что США могут быть втянуты в конфликт с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Америка может быть втянута в конфликт в Украине, пишет ТАСС.

Пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление американского лидера, где сказано, что Конгрессу необходимо принимать срочные меры в решении вопроса о дополнительных бюджетных ассигнованиях в 2024 году, потому что иначе у США будет отсутствовать возможность осуществлять поддержку Киева на должном уровне.

Байден считает, что ставки в данном вооруженном конфликте уже выходят за пределы Украины, затрагивая также НАТО. И если ситуация в Европе будет усугубляться, то увеличится вероятность прямого подключения США к данному конфликту, а «последствия отразятся на всем мире», подчеркнул Джо Байден.