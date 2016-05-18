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В США упал метеорит: за обломок свыше килограмма объявлена награда

18 мая 2016 08:04
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Новости США. Свидетелями редкого явления стали тысячи жителей северо-востока США. В штате Мэн упал метеорит. Очевидцы успели заснять происходящее на камеры мобильных телефонов.

Размер камня не превышал нескольких десятков сантиметров, и его обломки могли сгореть в атмосфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, в музее минералов заявили, что выплатят награду в 20 тысяч долларов любому, кто принесет кусок метеорита, весом не меньше килограмма.

Летящий световой шар заснял видеорегистратор полицейской машины. Видео здесь.

# Космос

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