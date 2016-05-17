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В Турции футбольные фанаты после проигрыша команды подожгли стадион

17 мая 2016 07:27
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Новости Турции. На северо-западе Турции футбольные фанаты подожгли стадион. Инцидент произошел в городе Эскишехир после того, как хозяева проиграли гостям из Стамбула. Болельщики недовольные игрой начали поджигать кресла, вскоре огонь распространился и охватил все секторы стадиона.

Столь бурная реакция фанатов последовала скорее всего из-за того, что их клуб по итогам матча лишился места в высшем дивизионе. Во время беспорядков были госпитализированы по меньшей мере три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погромы фанатов

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