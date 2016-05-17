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Два масштабных ДТП произошли в Перу за день: погибли почти 30 человек, около 40 ранены

17 мая 2016 07:26
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Новости Перу. Жертвами двух дорожно-транспортных происшествий в Перу стали почти три десятка человек, около 40 ранены. Первая авария произошла неподалеку от столицы Лимы. Гонки на дороге устроили водители двух пассажирских автобусов. Один из них не справился с управлением и врезался в автомобиль, от удара его отбросило на обочину, после чего пассажирский автобус врезался в здание.

Другое ДТП произошло на севере страны. Там грузовой автомобиль с людьми свалился в пропасть. От полученных травм на месте скончались 16 человек, не менее девяти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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