Два масштабных ДТП произошли в Перу за день: погибли почти 30 человек, около 40 ранены

Новости Перу. Жертвами двух дорожно-транспортных происшествий в Перу стали почти три десятка человек, около 40 ранены. Первая авария произошла неподалеку от столицы Лимы. Гонки на дороге устроили водители двух пассажирских автобусов. Один из них не справился с управлением и врезался в автомобиль, от удара его отбросило на обочину, после чего пассажирский автобус врезался в здание.

Другое ДТП произошло на севере страны. Там грузовой автомобиль с людьми свалился в пропасть. От полученных травм на месте скончались 16 человек, не менее девяти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.