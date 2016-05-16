Новости Франции. Самый большой в мире круизный лайнер отправился в свой первый рейс. Судно с романтичным названием «Гармония морей» вышло из Франции и взяло курс на Великобританию, где на борт примет первых пассажиров.

Длина лайнера достигает более 360 метров. Это примерно, три футбольных стадиона. На лайнере находится каток, театр, баскетбольная площадка, аквапарк, десятки магазинов и ресторанов.

В «плавающем городе», а именно так журналисты окрестили 20-этажное судно, может разместиться свыше 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.