В США сокращают сотрудников Министерства здравоохранения

Новой целью властей стало Министерство здравоохранения. По сообщению местных СМИ, уже лишились работы около 200 сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний. В том числе ответственных за подготовку к борьбе с эпидемиями. И это только начало, в планах администрации уволить еще как минимум тысячу сотрудников Министерства здравоохранения. Однако это решение уже вызвало возмущение в Конгрессе. Там заявили, что массовые сокращения высококвалифицированных сотрудников – включая врачей – сделает американцев беззащитными перед эпидемиями и сведут на нет прогресс в борьбе со смертельными заболеваниями, такими как рак.