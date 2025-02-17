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В США сокращают сотрудников Министерства здравоохранения

17 февраля 2025 07:47
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Администрация президента США Дональда Трампа под эгидой экономии бюджета продолжает чистку госучреждений, ведомств и министерств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, эта война с расточительством уже угрожает жизни американцев.

В США сокращают сотрудников Министерства здравоохранения-2

Новой целью властей стало Министерство здравоохранения. По сообщению местных СМИ, уже лишились работы около 200 сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний. В том числе ответственных за подготовку к борьбе с эпидемиями. И это только начало, в планах администрации уволить еще как минимум тысячу сотрудников Министерства здравоохранения. Однако это решение уже вызвало возмущение в Конгрессе. Там заявили, что массовые сокращения высококвалифицированных сотрудников – включая врачей – сделает американцев беззащитными перед эпидемиями и сведут на нет прогресс в борьбе со смертельными заболеваниями, такими как рак.

# Международная политика # Новости США

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