В Германии начались акции в защиту демократии. Самая масштабная прошла в Берлине, где на улицы вышли около 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты провели митинг, на котором обвинили власти в том, что проводимая ими сейчас политика представляет прямую угрозу правам человека и социальной справедливости. Немаловажную роль в этом играет возрождение правых сил, а также то, что и правительство, и парламент готовы сотрудничать с ними, несмотря на запрет.

Определенно важно бороться за демократию, потому что мы видим, что она сейчас в опасности. Насилие и ненависть всегда порождает насилие и ненависть, и этого нельзя допускать. Все люди должны выйти на улицы, послать действительно сильный сигнал правительству и продемонстрировать силу вместе, рука об руку, против сдвига вправо, который сейчас происходит.

Эта акция прошла за неделю до досрочных парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля. Демонстранты призвали немцев сделать правильный выбор и не допустить к власти партии, которые планируют проводить свою политику, не заботясь об интересах немецкого народа.