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«Да, я разрешу». Трамп не будет запрещать ЕС закупать оружие для Украины

17 февраля 2025 07:44
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не будет мешать европейским партнерам Украины покупать для Киева оружие США. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, я разрешу», – сказал Трамп журналистам.

По мнению России, подобные поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают в конфронтацию страны НАТО, что является опасной игрой. 

«Да, я разрешу». Трамп не будет запрещать ЕС закупать оружие для Украины-1

Фото: pixabay

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сказал, что любые поставки вооружений в Украину будут считаться законной целью для РФ. По его мнению, США и НАТО вовлечены в конфликт не только путем поставок оружия, но и подготовки кадров в различных странах.

Кремль считает, что вооружение Украины со стороны западных стран не благоприятствует переговорам и имеет негативные последствия.

# Международная политика

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