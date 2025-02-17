Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не будет мешать европейским партнерам Украины покупать для Киева оружие США. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, я разрешу», – сказал Трамп журналистам.

По мнению России, подобные поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают в конфронтацию страны НАТО, что является опасной игрой.