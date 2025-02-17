Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не будет мешать европейским партнерам Украины покупать для Киева оружие США. Об этом пишет РИА Новости.
«Да, я разрешу», – сказал Трамп журналистам.
По мнению России, подобные поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают в конфронтацию страны НАТО, что является опасной игрой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сказал, что любые поставки вооружений в Украину будут считаться законной целью для РФ. По его мнению, США и НАТО вовлечены в конфликт не только путем поставок оружия, но и подготовки кадров в различных странах.
Кремль считает, что вооружение Украины со стороны западных стран не благоприятствует переговорам и имеет негативные последствия.