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Непогода в США – 9 человек погибли при шторме в Кентукки

17 февраля 2025 07:40
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По меньшей мере 9 человек погибли при сильном шторме, который обрушился на американский штат Кентукки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в США – 9 человек погибли при шторме в Кентукки-2

Проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Реки затопили улицы городов. Эвакуированы несколько сотен человек, перекрыто более 300 шоссе. Почти 40 тысяч потребителей остались без электричества. Губернатор штата объявил режим чрезвычайного положения. Местные власти считают, что количество пострадавших и погибших увеличится. По данным синоптиков, непогода продолжится несколько дней.

# Новости США

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