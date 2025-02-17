Непогода в США – 9 человек погибли при шторме в Кентукки

По меньшей мере 9 человек погибли при сильном шторме, который обрушился на американский штат Кентукки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Реки затопили улицы городов. Эвакуированы несколько сотен человек, перекрыто более 300 шоссе. Почти 40 тысяч потребителей остались без электричества. Губернатор штата объявил режим чрезвычайного положения. Местные власти считают, что количество пострадавших и погибших увеличится. По данным синоптиков, непогода продолжится несколько дней.