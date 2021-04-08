​На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек

Новости Испании. 14 человек пострадали в результате массовой акции протеста в Мадриде. Настоящая политическая битва развернулась в центре города между радикалами и полицией.

Столкновения начались после того, как представители крайне правой партии устроили шествие в связи с началом кампании региональных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все бы ничего, но район, где проходил митинг, традиционно голосует за левых. Возмущенные жители принялись разгонять демонстрантов. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. В итоге под удар попали и они. В сотрудников полетели камни и бутылки.