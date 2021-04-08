Прямой эфир

​На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек

08 апреля 2021 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. 14 человек пострадали в результате массовой акции протеста в Мадриде. Настоящая политическая битва развернулась в центре города между радикалами и полицией. 

​На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек-1

Столкновения начались после того, как представители крайне правой партии устроили шествие в связи с началом кампании региональных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек-4

Все бы ничего, но район, где проходил митинг, традиционно голосует за левых. Возмущенные жители принялись разгонять демонстрантов. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. В итоге под удар попали и они. В сотрудников полетели камни и бутылки.  

​На акции протеста в Мадриде пострадали 14 человек-7

Активисты строили на дорогах баррикады, переворачивали мусорные баки, крушили витрины магазинов и автобусные остановки. Для разгона толпы стражи порядка применили дубинки и резиновые пули. Несколько человек задержаны.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Серия взрывов произошла на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике
08 апреля 2021 09:49

Серия взрывов произошла на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca
08 апреля 2021 09:18

В Австрии о недомогании сообщили более 13 тысяч привитых AstraZeneca

Израиль нанёс очередной авиаудар по окрестностям Дамаска
08 апреля 2021 09:05

Израиль нанёс очередной авиаудар по окрестностям Дамаска