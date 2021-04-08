Во время Второй мировой от рук нацистов погибли 6 млн евреев. В Израиле вспоминают жертв Холокоста

Новости Израиля. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. В 10 утра по местному времени в память об убитых евреях прозвучала траурная сирена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно на две минуты жизнь в стране замерла. Остановились машины и общественный транспорт, в скорбном молчании склонили головы пешеходы.