Во время Второй мировой от рук нацистов погибли 6 млн евреев. В Израиле вспоминают жертв Холокоста
Новости Израиля. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. В 10 утра по местному времени в память об убитых евреях прозвучала траурная сирена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно на две минуты жизнь в стране замерла. Остановились машины и общественный транспорт, в скорбном молчании склонили головы пешеходы.
По всей стране сегодня, 8 апреля, проходят траурные мероприятия. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялась церемония возложения венков. А в Кнессете зачитали имена убитых.
Холокост – одна из самых трагических страниц в истории человечества. Во время Второй мировой войны от рук нацистов погибли 6 миллионов евреев.