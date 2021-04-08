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Во время Второй мировой от рук нацистов погибли 6 млн евреев. В Израиле вспоминают жертв Холокоста

08 апреля 2021 14:31
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Новости Израиля. В Израиле вспоминают жертв Холокоста. В 10 утра по местному времени в память об убитых евреях прозвучала траурная сирена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно на две минуты жизнь в стране замерла. Остановились машины и общественный транспорт, в скорбном молчании склонили головы пешеходы.

Во время Второй мировой от рук нацистов погибли 6 млн евреев. В Израиле вспоминают жертв Холокоста-1

По всей стране сегодня, 8 апреля, проходят траурные мероприятия. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялась церемония возложения венков. А в Кнессете зачитали имена убитых.

Во время Второй мировой от рук нацистов погибли 6 млн евреев. В Израиле вспоминают жертв Холокоста-4

Холокост – одна из самых трагических страниц в истории человечества. Во время Второй мировой войны от рук нацистов погибли 6 миллионов евреев.

# Вторая мировая война # Фотофакт

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