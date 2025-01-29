В США снизился рейтинг одобрения Трампа

Новый президент США Дональд Трамп спустя всего чуть более недели после вступления в должность начинает терять поддержку американцев. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного международной исследовательской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснялось, почти половина жителей страны, а именно 46 %, уже недовольны деятельностью главы Белого дома. А в первые дни после инаугурации они составляли лишь 39 % граждан. Причиной падения рейтинга стали решения, принятые главой Белого дома. На вопрос какие указы Трампа вызвали самое большое недовольство, почти 60 % ответили, что это запрет на получение гражданства по рождению, столько же высказались против выхода США из международного соглашения по климату. 70 % опрошенных не одобряют переименование Мексиканского залива в Американский. Но при этом 48 % американцев полностью поддерживают объявленную Трампом войну с нелегальной миграцией.