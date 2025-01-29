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Самолёт загорелся в корейском Пусане

29 января 2025 08:00
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В Республике Корея в одном из аэропортов произошло возгорание пассажирского самолета Airbus A321-200, принадлежащий авиакомпании Air Busan, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Yonhap.

Самолёт загорелся в корейском Пусане-1

Фото: Pinterest

ЧП произошло в городе Пусан. Известно, что в самолете в момент инцидента находились 169 пассажиров, а также 7 членов экипажа. Люди покинули самолет, однако двое при эвакуации получили травмы. 

Как сообщает агентство, самолет следовал в Гонконг. Пожар начался с хвостовой части, а позже охватил основную часть фюзеляжа.

О причинах происшествия информация отсутствует.

# Пожар # Самолет

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