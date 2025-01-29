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В Пусане загорелся самолёт с пассажирами

29 января 2025 07:57
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Работа крупнейшего международного аэропорта в южнокорейском Пусане была парализована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пусане загорелся самолёт с пассажирами-2

Там загорелся самолет с пассажирами. Все произошло, когда борт направился на взлетную полосу. Пламя вспыхнуло в хвостовой части и за несколько минут охватило лайнер. Экипаж успел эвакуировать всех находившихся на борту, а это 176 человек. Что стало причиной возгорания – выясняется.

# Пожар # Южная Корея

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