В Пусане загорелся самолёт с пассажирами

Там загорелся самолет с пассажирами. Все произошло, когда борт направился на взлетную полосу. Пламя вспыхнуло в хвостовой части и за несколько минут охватило лайнер. Экипаж успел эвакуировать всех находившихся на борту, а это 176 человек. Что стало причиной возгорания – выясняется.