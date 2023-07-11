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В Литве призвали НАТО создать военные базы у границ с Россией

11 июля 2023 07:44
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Литовский президент Гитанас Науседа призывает НАТО не ограничивать число военных баз на границе с Российской Федерацией. Об это он заявил Times, информирует РИА Новости.

По словам президента Литвы, ограничений на создание постоянных оборонительных баз быть не должно, поскольку основополагающий договор с РФ «мертв». Акт Российская Федерация–НАТО должен быть признан «мертвым» из-за ситуации с российским тактическим ядерным оружием, которое размещено на белорусской территории, сказал Науседа. Литовский лидер также призвал Североатлантический блок ускориться по части увеличения военных расходов на фоне опасной ситуации, которая складывается. 

В мае текущего года Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который стартует 11 июля, Альянс намерен принять новые планы наращивания военного присутствия у границ России. 

# Международная политика # Гитанас Науседа

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