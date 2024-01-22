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В США самолёт приземлился прямо на дорогу

22 января 2024 06:33
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Небольшой самолет вызвал многокилометровую пробку на шоссе в американском штате Вирджиния. По техническим причинам он приземлился на оживленный участок дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт приземлился прямо на дорогу-1

Находившиеся на борту семь человек, включая экипаж, не пострадали. Благодаря мастерству пилотов ни одна из проезжавших в это время машин не получила повреждений. После нескольких часов, которые потребовались на расчистку трассы, самолет доставили в ближайший аэропорт. Что послужило причиной происшествия, уточняется.

# Самолет # Новости США

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