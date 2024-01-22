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Немецкие дальнобойщики заблокировали центр Берлина

22 января 2024 06:32
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Немецкие дальнобойщики провели масштабную акцию протеста. Они не согласны с повышением дорожного налога для грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие дальнобойщики заблокировали центр Берлина-1

Более полутысячи фур и тракторов заблокировали центр Берлина, а водители провели шествие и митинг, требуя от правительства отменить решение. Оно принято в связи с вредными выбросами и стало попыткой отказаться от ископаемого топлива, чтобы поддержать железнодорожный транспорт Германии. При этом автомобили, работающие на электричестве или водороде, освобождены от повышенного налога. Дальнобойщики считают это решение несправедливым, оно значительно снизит их доходы.

# Акции протеста # Новости Германии

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