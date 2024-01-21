Большая война может разгореться на Ближнем Востоке! Как манипулируют в США?

На Ближнем Востоке ситуация далека от стабилизации. Военные действия в секторе Газа продолжаются уже более 100 дней. Вспыхнул и давно тлеющий регион: Иран и Пакистан обменялись ударами. Каждая из сторон утверждает, что целилась в террористов.

На фоне бомбардировок Йемена и операции в Газе риск превращения конфликта в войну только растет. Вопрос, кому это выгодно, даже не стоит. Александр Лукашенко об опасности таких игр предупреждал в прошлом году. Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель. А на фоне ударов США и Великобритании по Йемену особенно циничным выглядит высказывание Блинкена на все том же Всемирном экономическом форуме. Мол, все страны Ближнего Востока хотят присутствия США в регионе и того, чтобы Соединенные Штаты играли там ведущую роль. Только не в Ираке, ни в Ливии, ни в Афганистане, в странах, куда американцы принесли так называемую демократию, лучше точно не стало. Наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ продолжат тему. Сегодня происходящее на Ближнем Востоке уже сложно уместить в одно емкое определение. Растет число погибших, увеличивается количество стран-участниц, вспыхивают новые локальные конфликты.

Сюзанна Мэлони, директор по внешней политике Брукингского института (США):

Трения на границе Афганистана, Пакистана и Ирана существуют уже давно. Фактически это была серая зона – с контрабандой наркотиков, экстремистскими базами, трафиком оружия. За рамки теории конфликт вышел в минувший вторник. Тогда Иран нанес ракетный удар по Пакистану. Реакция не заставила себя ждать. Через два дня Пакистан ответил тем же. Действия были скорее демонстративными: реальный большой конфликт странам невыгоден по многим причинам. Но если противостояния не хотят его участники, то кто же заинтересован в эскалации? За несколько часов до атак по Ирану США нанесли четвертый удар по объектам хуситов в Йемене. Ряд СМИ уже окрестили действия Белого дома походом на хуситов. Штаты, конечно, отвергают все обвинения и доводы в преступности своих действий. А ответственность в Вашингтоне быстро переложили на хуситов, оправдывая необходимость своих действий защитой судоходства. Однако цели администрация Байдена ставит экономические.

Тамас Варга, аналитик (Великобритания):

Вопрос в том, что, если конфликт будет настолько затяжным, как можно ожидать, будут ли осуществляться поставки нефти или нет. Саудовская Аравия, Эмираты – если они будут втянуты в этот конфликт, то резервные мощности не будут доступны и это окажет разрушительное влияние на баланс спроса и предложения и, следовательно, на цены. Нефть действительно на фоне конфликта на Ближнем Востоке подорожала. С открытия торгов сырье приблизилось к отметке в 80 долларов за баррель. США любят манипулировать рынком нефтепродуктов. Особенно с помощью войн.