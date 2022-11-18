В США работники крупнейшей сети кофеен устроили забастовку. Чем они недовольны?

Новости США. В США устроили забастовку работники крупнейшей в стране сети кофеен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта акция протеста стала одной из крупнейших в истории компании.

Возмущение людей вызвано отношением руководства к сотрудникам. Им постоянно недоплачивают, заставляют выходить сверхурочно и могут запросто уволить. Кроме того, работникам запретили вступать в профсоюзы. За это компания уже неоднократно «выбрасывала» людей на улицу.