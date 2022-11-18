Более половины чешских семей не могут покрывать расходы из своей зарплаты. Вот данные опроса

Новости Чехии. Более половины чешских семей не могут покрывать расходы из своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного одним из банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показало исследование, 36 % жителей ничего не накопили. При этом у 33 % в 2022 году сократились сбережения, а 17% заявили, что они упали практически до нуля. При этом у большинства чехов увеличились ежемесячные расходы. Самые большие суммы они тратят на жилье, еду и лекарства. Финансовая подушка слабеет в основном из-за роста цен на энергоносители, несмотря на государственную помощь.