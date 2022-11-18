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Более половины чешских семей не могут покрывать расходы из своей зарплаты. Вот данные опроса

18 ноября 2022 08:32
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Новости Чехии. Более половины чешских семей не могут покрывать расходы из своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного одним из банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины чешских семей не могут покрывать расходы из своей зарплаты. Вот данные опроса-1

Как показало исследование, 36 % жителей ничего не накопили. При этом у 33 % в 2022 году сократились сбережения, а 17% заявили, что они упали практически до нуля. При этом у большинства чехов увеличились ежемесячные расходы. Самые большие суммы они тратят на жилье, еду и лекарства. Финансовая подушка слабеет в основном из-за роста цен на энергоносители, несмотря на государственную помощь.

# Кризис в ЕС # Новости Чехии # Фотофакт

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