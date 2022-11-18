При пожаре в жилом доме в Секторе Газа погиб 21 человек, в том числе 7 детей

Новости Сектора Газа. 21 человек, в том числе семеро детей, погиб при сильном пожаре в жилом доме в Секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул на последнем, четвертом этаже и быстро стал распространяться. Спасать людей пожарным помогали местные жители. Им удалось вытащить из пламени несколько человек.