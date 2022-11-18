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При пожаре в жилом доме в Секторе Газа погиб 21 человек, в том числе 7 детей

18 ноября 2022 09:54
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Новости Сектора Газа. 21 человек, в том числе семеро детей, погиб при сильном пожаре в жилом доме в Секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре в жилом доме в Секторе Газа погиб 21 человек, в том числе 7 детей-1

Огонь вспыхнул на последнем, четвертом этаже и быстро стал распространяться. Спасать людей пожарным помогали местные жители. Им удалось вытащить из пламени несколько человек.

При пожаре в жилом доме в Секторе Газа погиб 21 человек, в том числе 7 детей-4

Причина ЧП пока не установлена, но следователи считают, что в одной из квартир находилось множество канистр с бензином, которые могли вспыхнуть. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал произошедшее национальной трагедией и объявил пятницу, 18 ноября, днем траура по погибшим.

# Пожар # Махмуд Аббас # Фотофакт

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