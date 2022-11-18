Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём провозглашения Латвийской Республики

18 ноября – День провозглашения Латвийской Республики. Национальный праздник сегодня отмечают наши северные соседи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латышей поздравил Президент Беларуси. К народу Латвии он обратился не иначе как дорогие друзья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Испокон веков народы обеих стран жили в сердце Европы, сохраняя свои неповторимость и самобытность. Сегодня Беларусь также остается миролюбивым государством, сторонницей диалога и общей безопасности в регионе. Мы никогда не выступали инициатором военного конфликта и всегда с дружелюбием и уважением относились к соседям. Многие из вас смогли убедиться в этом, посещая нашу страну в условиях безвизового режима. Сожалею, что все больше жителей Латвии чувствуют, что их политики работают не на благо людей и посматривают на зарубежных советчиков. Разжигая обстановку, они стянули в Прибалтику силы и вооружение, построили стены, подтолкнули вашу страну к экономической катастрофе.

Уверен, что наши многовековые связи являются той надежной основой, на которой, несмотря на все трудности, будут восстановлены взаимовыгодные дружелюбные отношения между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой. Нас не разделят ни искусственный забор с колючей проволокой, ни преступная борьба временных латвийских руководителей с государственными символами, историей и памятниками предков.