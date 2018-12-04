Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС

Новости мира. Экипаж корабля «Союз» успешно перешел на МКС. Таким образом, число астронавтов на станции теперь составляет шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и Энн Макклейн из США поприветствовали Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен. Участники нового экипажа проведут на орбите 194 дня.

Напомним, ракета «Союз» с кораблем стартовала вечером 3 декабря с космодрома «Байконур». Через 9 минут после запуска корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией.