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Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС

04 декабря 2018 08:37
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Новости мира. Экипаж корабля «Союз» успешно перешел на МКС. Таким образом, число астронавтов на станции теперь составляет шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС-1

Россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и Энн Макклейн из США поприветствовали Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньен. Участники нового экипажа проведут на орбите 194 дня.

Напомним, ракета «Союз» с кораблем стартовала вечером 3 декабря с космодрома «Байконур». Через 9 минут после запуска корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией.

Экипаж корабля «Союз» успешно перешёл на МКС-4

# Космос # Фотофакт

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