Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе

Новости Бельгии. Министры иностранных дел стран НАТО попытаются придти к общему знаменателю и выработать единый целостный ответ по ситуации в Керченском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседания, которые продлятся два дня, начинаются 4 декабря в Брюсселе.

МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон ожидает от европейских союзников больше усилий в противостоянии России. Также США планируют продолжить действовать на основании недавно заявленных требований к Кремлю освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.