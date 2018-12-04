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Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе

04 декабря 2018 08:33
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Новости Бельгии. Министры иностранных дел стран НАТО попытаются придти к общему знаменателю и выработать единый целостный ответ по ситуации в Керченском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе-1

Заседания, которые продлятся два дня, начинаются 4 декабря в Брюсселе.

МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон ожидает от европейских союзников больше усилий в противостоянии России. Также США планируют продолжить действовать на основании недавно заявленных требований к Кремлю освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.

Главы МИД стран НАТО обсудят ситуацию в Керченском проливе-4

# Международная политика # Фотофакт

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