В Мексике моторный самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

Новости Мексики. В мексиканском городе Кулиакан небольшой моторный самолет врезался в жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В мексиканском городе Кулиакан небольшой моторный самолет врезался в жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, жертвами ЧП стали четыре человека, которые находились на борту самолета. Серьезно пострадали еще два местных жителя.
На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.