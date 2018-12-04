В Мексике моторный самолет врезался в жилой дом, есть жертвы

Новости Мексики. В мексиканском городе Кулиакан небольшой моторный самолет врезался в жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, жертвами ЧП стали четыре человека, которые находились на борту самолета. Серьезно пострадали еще два местных жителя.

На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия.