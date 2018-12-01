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Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

01 декабря 2018 11:39
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Новости США. Экс-президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние месяцы часто поступали сообщения о плохом самочувствии 41-го главы государства. Буш-старший был лидером Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год.

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший-1

На время его президентства выпало немало исторических событий – падение Берлинской стены и развал СССР, а также ряд неоднозначных военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.

В связи со смертью 41-го президента США Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу.

# Некролог # Джордж Буш-старший # Фотофакт

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