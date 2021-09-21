В США пограничники на лошадях и с плетьми прогоняли мигрантов

Новости США. Мигранты взяли в осаду границу США с Мексикой. Ситуация накалилась настолько, что губернатор Техаса попросил Байдена ввести на территории штата режим ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока политики ищут пути решения миграционного кризиса, американские пограничники предложили свой оригинальный вариант. В лучших традициях вестерна. Там есть все: кони, люди, плетки. Хорошо, что обошлось без выстрелов. Правда, этот фильм, снятый на границе, не оценили даже в Белом доме. Там сообщили, что проведут тщательное расследование этого инцидента.