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В США пограничники на лошадях и с плетьми прогоняли мигрантов

21 сентября 2021 19:13
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Новости США. Мигранты взяли в осаду границу США с Мексикой. Ситуация накалилась настолько, что губернатор Техаса попросил Байдена ввести на территории штата режим ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США пограничники на лошадях и с плетьми прогоняли мигрантов-1

А пока политики ищут пути решения миграционного кризиса, американские пограничники предложили свой оригинальный вариант. В лучших традициях вестерна. Там есть все: кони, люди, плетки. Хорошо, что обошлось без выстрелов. Правда, этот фильм, снятый на границе, не оценили даже в Белом доме. Там сообщили, что проведут тщательное расследование этого инцидента.

# Беженцы # Грег Эбботт # Джо Байден # Фотофакт

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