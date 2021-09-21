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Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

21 сентября 2021 17:01
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В Нью-Йорке 21 сентября открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке-1

В 2021 году она пройдет в так называемом гибридном формате: делегаты будут участвовать лично и по видеосвязи. Ее главными темами станут борьба с коронавирусом и глобальным потеплением, а также ситуация в Афганистане.

Для участия в заседании в мегаполис съедутся представители свыше 70 государств. В связи с этим в Нью-Йорке усилены меры безопасности. В районах рядом со штаб-квартирой ООН приостановлено движение.

# ООН # Фотофакт

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