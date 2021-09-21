Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

В 2021 году она пройдет в так называемом гибридном формате: делегаты будут участвовать лично и по видеосвязи. Ее главными темами станут борьба с коронавирусом и глобальным потеплением, а также ситуация в Афганистане.

Для участия в заседании в мегаполис съедутся представители свыше 70 государств. В связи с этим в Нью-Йорке усилены меры безопасности. В районах рядом со штаб-квартирой ООН приостановлено движение.