Всемирный банк со скандалом закрыл свой рейтинг Doing Business. Рассказываем, что случилось

Хитрость, которую уже назвали «аферой века». Всемирный банк больше не будет выпускать легендарный отчет Doing Business, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг показывал легкость ведения бизнеса в разных странах. Автора обвиняют в систематической подтасовке результатов.

Отчет складывался на основе анализа. Выбирали 200 стран по 10 темам, подробно рассматривали несколько индикаторов. Например, алгоритм получения разрешения на строительство или подключение к электросетям.

Как известно теперь, рейтинг был не слишком объективным. Расследование нашло факты давления на аналитиков с целью искажения данных.

К махинациям была причастна нынешний директор МВФ. Под сомнение теперь ставят все результаты рейтинга и позиции стран в нем. Отличие Doing Business от других рейтингов в его глобальности.

Анализ касался не отдельных сегментов, а широкого поля вопросов. Впрочем, по словам специалиста, были у рейтинга и минусы.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Он достаточно субъективен, он никогда не опирался на мнения экспертов, не было таких серьезных экспертных оценок. Он опирался, когда строилось мнение, на мнения специалистов, участников данного бизнес-процесса, регулирующих органов. То есть кого опросили, кого поймали, собственно говоря, и рейтинг был создан. Есть две стороны медали. Рейтинг – это хорошо, это планка, к которой надо стремиться. И, собственно говоря, она помогала в том числе и Республике Беларусь ставить цели по развитию бизнеса. Мы видим и другую сторону медали. Мы видим, что есть государства, которые готовы заплатить за определенное место в этом рейтинге.