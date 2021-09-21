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На испанском острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана дома покинули 6000 человек

21 сентября 2021 19:11
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Новости Испании. Тенерифе стал спасительным оазисом для жителей соседнего острова Пальма, где началось извержение вулкана. Там горячие потоки лавы с ужасной скоростью уничтожают все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На испанском острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана дома покинули 6000 человек-1

Стихия стерла с лица острова около 200 домов и останавливаться, похоже, не собирается. Людям остается только наблюдать, ка пропадает все, что нажито непосильным трудом. Дома уже покинули 6 000 человек.

На испанском острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана дома покинули 6000 человек-4

С острова Тенерифе на Ла-Пальму отправились дополнительные группы спасателей и пожарных. Ущерб от извержения вулкана на Канарах уже оценили в 400 миллионов евро.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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