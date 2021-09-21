На испанском острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана дома покинули 6000 человек

Новости Испании. Тенерифе стал спасительным оазисом для жителей соседнего острова Пальма, где началось извержение вулкана. Там горячие потоки лавы с ужасной скоростью уничтожают все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Тенерифе стал спасительным оазисом для жителей соседнего острова Пальма, где началось извержение вулкана. Там горячие потоки лавы с ужасной скоростью уничтожают все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия стерла с лица острова около 200 домов и останавливаться, похоже, не собирается. Людям остается только наблюдать, ка пропадает все, что нажито непосильным трудом. Дома уже покинули 6 000 человек.
С острова Тенерифе на Ла-Пальму отправились дополнительные группы спасателей и пожарных. Ущерб от извержения вулкана на Канарах уже оценили в 400 миллионов евро.