На испанском острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана дома покинули 6000 человек

Новости Испании. Тенерифе стал спасительным оазисом для жителей соседнего острова Пальма, где началось извержение вулкана. Там горячие потоки лавы с ужасной скоростью уничтожают все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия стерла с лица острова около 200 домов и останавливаться, похоже, не собирается. Людям остается только наблюдать, ка пропадает все, что нажито непосильным трудом. Дома уже покинули 6 000 человек.