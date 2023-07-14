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Орбан: Украина полностью потеряла суверенитет

14 июля 2023 06:47
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У Украины больше нет суверенитета, денег и промышленности. А конфликт закончится, когда этого захочет Америка. Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан, информирует РИА Новости. 

Если в Штатах захотят остановить войну, конфликт в Украине сойдет на нет завтра утром, отметил Орбан. А вот почему США этого не желают – вопрос, которым задается весь мир. Украина потеряла суверенитет, потеряла все. Деньги страна получает в основном от Америки, военные средства – тоже оттуда и стран Запада. Почему Штаты не желают прекращать войну? Премьер Венгрии обратил внимание, что ответ на этот вопрос страны не получили на саммите НАТО в Вильнюсе.  

# Международная политика # Виктор Орбан

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