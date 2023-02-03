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В США почти 300 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

03 февраля 2023 08:20
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Новости США. В США борются с последствиями зимнего шторма. Почти 300 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США почти 300 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды-1

Сильнее остальных пострадали Техас, Арканзас и Миссисипи. В регионах прошли ледяные дожди, которые сопровождались сильным ветром, что в результате привело к обрывам линий электропередачи, а также гололедице. Власти призывают жителей отказаться от поездок. Только за несколько дней обледенелые трассы в Техасе стали причиной множества аварий, жертвами которых стали восемь человек.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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