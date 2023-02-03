В США почти 300 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Новости США. В США борются с последствиями зимнего шторма. Почти 300 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее остальных пострадали Техас, Арканзас и Миссисипи. В регионах прошли ледяные дожди, которые сопровождались сильным ветром, что в результате привело к обрывам линий электропередачи, а также гололедице. Власти призывают жителей отказаться от поездок. Только за несколько дней обледенелые трассы в Техасе стали причиной множества аварий, жертвами которых стали восемь человек.