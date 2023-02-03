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Лесные пожары охватили более 700 гектаров в центральной части Чили

03 февраля 2023 07:14
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Новости Чили. Лесные пожары охватили более 700 гектаров в центральной части Чили. Жителей нескольких районов пришлось эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары охватили более 700 гектаров в центральной части Чили-1

Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам. Десятки домов уничтожены. Причина лесных пожаров в этой южноамериканской страны – экстремальная засуха. Чилийский центр предотвращения и реагирования на стихийные бедствия сразу в нескольких районах активировал режим чрезвычайной ситуации.

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# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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