Новости Чили. Лесные пожары охватили более 700 гектаров в центральной части Чили. Жителей нескольких районов пришлось эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам. Десятки домов уничтожены. Причина лесных пожаров в этой южноамериканской страны – экстремальная засуха. Чилийский центр предотвращения и реагирования на стихийные бедствия сразу в нескольких районах активировал режим чрезвычайной ситуации.