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На юге Эстонии демонтировали практически все советские памятники

03 февраля 2023 06:56
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Новости Эстонии. Эстония продолжает борьбу с исторической памятью. На юге страны демонтировали практически все советские монументы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Эстонии демонтировали практически все советские памятники-1

Как сообщают местные власти, сейчас в регионе остался лишь один памятный камень на кладбище. Без внимания эстонского правительства не остались и места захоронений. Могилы советских солдат перенесли подальше от городов. Видимо, чтобы никто не смог отдать дань уважения погибшим. При всем этом местные власти проделанной работой довольны. Поскольку смогли завершить демонтажные работы к годовщине Тартуского мирного договора – в феврале 1920 года Россия признала независимость республики.

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# Международная политика # Фотофакт

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